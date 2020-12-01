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إصابات كورونا تتجاوز 62.82 مليون والوفيات مليون و463533 عالمياً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات تتجاوز 62.82 مليون والوفيات مليون و463533 عالمياً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 62.82 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و463533 حالة.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                  266828                    13373045

 

الهند                                 137139                       9431691

 

البرازيل                            172833                       6314740

 

روسيا                              39895                         2295654

 

فرنسا                              52325                        2218483

 

إسبانيا                           45069                         1648187

 

المملكة المتحدة             58448                         1629657

 

إيطاليا                          55576                         1601554

 

الأرجنتين                      38473                         1418807

 

كولومبيا                      36584                          1308376

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

19 - العراق                       12258                      552549

 

30 -                    5896                      357360

 

31 - المغرب                      5846                      356336

 

38 - الأردن                      2751                       219430

 

42 - الإمارات                    572                       168860

 

47 - الكويت                   880                        142635

 

49 - قطر                      237                         138833

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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