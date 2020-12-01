شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 62.82 مليون والوفيات مليون و463533 عالمياً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 62.82 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و463533 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 266828 13373045 الهند 137139 9431691 البرازيل 172833 6314740 روسيا 39895 2295654 فرنسا 52325 2218483 إسبانيا 45069 1648187 المملكة المتحدة 58448 1629657 إيطاليا 55576 1601554 الأرجنتين 38473 1418807 كولومبيا 36584 1308376 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 19 - العراق 12258 552549 30 - السعودية 5896 357360 31 - المغرب 5846 356336 38 - الأردن 2751 219430 42 - الإمارات 572 168860 47 - الكويت 880 142635 49 - قطر 237 138833

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