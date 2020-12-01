مليون دولار لتأهيل دار الوالي في بغداد

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار في الوزارة اياد حسن عبد الحمزة، إنه "تم الاتفاق مع الموسيقار نصير شمة على تسلم موقع دار الوالي، وتخصيص المبالغ اللازمة لاعادة تأهيل هذا المعلم التراثي المهم".وأضاف أن دائرته "ستشرف على مشروع اعادة التأهيل وستساعد في منح الجهة المعنية بصيانة هذا المعلم، المرتسمات وجداول الكميات، فضلا عن الحفاظ على خصوصية المكان".

وشيدت الدار قبل اكثر من 200 سنة على الطراز البغدادي السائد في ذلك العهد على الجانب الشرقي لنهر دجلة في المنطقة المحاذية لبناية وزارة الدفاع المعروفة في منطقة الميدان والباب المعظم، وتعد هذه المنطقة الجزء الشمالي من بغداد القديمة، ويطلق اكثر البغداديين القدامى على هذه الدار بيت الوالي، علما انها تعد جزءا من بناية القشلة المعروفة حاليا، اذ تعاقب على سكن هذه الدار العديد من الولاة العثمانيين المعروفين.