الحشد يعلن إطلاق عملية أمنية لتعقب 'فلول داعش' شمال شرقي ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن إطلاق عملية أمنية لتعقب "فلول داعش" شمال شرقي محافظة ديالى.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي شرع بعملية أمنية لتعقب فلول داعش في مناطق شمال خانقين ومنطقة علي السعدون وأحمد هلال شمال شرق محافظة ديالى".
وأضاف أن "العملية تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهـاب والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".
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