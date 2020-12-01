لقاحات كوفيد-19 ناجحة إذا حورب التضليل الإعلامي

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الأمم المتحدة: اعلن رئيس الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر الاثنين ان القلاحات ضد كوفيد-19 ستكون ناجحة في حال تم التصدي للمعلومات المضللة والشكوك في آن واحد.

وقال فرانشيسكو روكا خلال مؤتمر صحافي افتراضي "نحذر من اي اقتراح يفيد بأن اللقاح كاف وحده لانهاء تفشي الوباء. وللقضاء عليه علينا التغلب على وباء الشكوك ايضا".

وفي كلمة تسبق قمة عالمية تنظمها الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس والجمعة اعرب روكا عن القلق من الشكوك المتزايدة في العالم بشأن اللقاحات المقبلة.

وقال "وفقا لدراسة جديدة لجامعة جونز هوبكنز في 67 بلدا تراجع قبول اللقاح بشكل كبير في معظم الدول بين تموز/يوليو وتشرين الاول/اكتوبر". واضاف "نسبة القبول في اليابان تراجعت من 70 الى 50% وفرنسا من 51 الى 38%".

واوضح ان الريبة لا تقتصر على الغربيين مشيرا الى ثماني دول افريقية (جمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون والغابون وزيمبابوي وسيراليون ورواندا وليسوتو وكينيا).

وقال "في هذه الدول لاحظنا مؤخرا تراجعا مستمرا في فهم الافراد لخطر الاصابة والوباء". ويرى عدد اكبر من الاشخاص ان الفيروس لا يمكن ان يصيب الشباب او الافارقة وان الوباء غير موجود او اختفى.

وقال "المسألة ليست فقط مسألة ريبة بل توعية".

واضاف "هناك دائما مجتمعات في العالم ليست على علم بوجود الوباء".

وتابع "مثلا 10% من الاجوبة في باكستان على دراسة للاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر كشفت أن اشخاصا ليسوا على علم بوجود فيروس كورونا" بدون تحديد عدد المستجوبين.