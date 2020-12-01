شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أول تقرير برلمانى بالشيوخ عن لائحة المجلس وتوافقها مع الدستور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة أمس الأحد من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع رفعها إلى رئيس الجمهورية.

ولكن ماذا قال تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المناط بها إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية عن المشروع ورأيها فيه؟

1- أكدت الحرص عند إعداد المشروع على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

2- أشارت إلى أنه تم إجراء فى سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

3 - يأتى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

يُشار إلى أن مشروع اللائحة مكونه من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.