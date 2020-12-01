شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل 190 شخصاً بـ«ألغام» الحوثيين و385 حالة تشويه وإعاقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أودت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، بحياة 190 شخصاً وتسببت في 385 حالة جرح وتشويه وإعاقة، حتى نهاية العام الماضي.
وكشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، عن سقوط ” 190 قتيلا و385 حالة جرح وتشويه وإعاقة، إضافة إلى 78 حالة تدمير للمركبات، ونحو 165 حالة أضرار نفسية لحقت بأقارب وأسر الضحايا، حتى نهاية العام الماضي.
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