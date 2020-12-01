شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بما يشمل 420 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34,652 إصابة. وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19، ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.

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