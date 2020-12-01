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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، بيانًا رسميًا بخريطة الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها مستوى الجمهورية، في الفترة من الثلاثاء الموافق أول ديسمبر، وحتى الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020، وجاءت كالتالي:
الثلاثاء 1 ديسمبر
تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح)، وخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة).
الأربعاء 2 ديسمبر
تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - ورفح)، وتكون خفيفة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة).
الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر
لا يوجد أمطار
السبت 5 ديسمبر
تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).
الأحد 6 ديسمبر
تشهد السواحل الشمالية أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).
وشددت الهيئة على ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة تحسبًا لتقلبات المناخ.
كانت هذه تفاصيل خبر "ارتدوا ملابس ثقيلة".. الأرصاد تعلن خريطة أمطار أول أسبوع في ديسمبر (بيان رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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