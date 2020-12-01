زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب بين تشيلي والأرجنتين

سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ليل الاثنين، الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.

كما قالت الهيئة الأميركية وهيئة الزلازل التشيلية أن الزلزال وقع في الساعة 1954 (2254 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على بعد حوالي 76 كيلومترا غرب بلدة سان أنطونيو دي لوس كوبريس الأرجنتينية وعلى بعد 85 كيلومترا جنوب شرقي قرية سوكايري التشيلية.

ويقع ساحل تشيلي ضمن منطقة الحزام الناري على حوض المحيط الهادئ، التي تتسم بارتفاع معدل النشاط الزلزالي.

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