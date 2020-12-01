مستشار ترامب لمواجهة كورونا يعلن استقالته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 7 دقائق

أعلن الدكتور سكوت أتلاس عن استقالته من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترامب، بعد أربعة شهور مثيرة للجدل اشتبك خلالها مرارا مع أعضاء آخرين في الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا ، حسب ما أفاد به مسؤول بالبيت الأبيض.

كتب أتلاس في رسالة لترامب مؤرخة بتاريخ الأول من ديسمبر “أكتب لكم استقالتي من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة”، وفقا لما ذكرته قناة فوكس نيوز التي كانت أول من أذاع النبأ.

ويُعتبر أتلاس موظفا خاصا بالحكومة في مهمة عمل مدتها 130 يوما تنتهي هذا الأسبوع.

وأتلاس طبيب متخصص في علم الأشعة العصبية، وقد واجه انتقادات شديدة من خبراء في الصحة العامة، بمن فيهم أنتوني فاوتشي قائد فريق مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، واتهامات بتقديم معلومات مضللة أو خاطئة لترامب عن الجائحة.

وقد قلل مرارا وتكرارا من أهمية أقنعة الوجه، وقال هذا الشهر إن قرارات الإغلاق والعزل العام ما هي إلا “فشل ذريع” في محاولات منع انتشار الفيروس.

ولقيت آراؤه بشأن التعامل مع الجائحة انتقادات من نظرائه في كلية الطب بجامعة ستانفورد وغيرها.