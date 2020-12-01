عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقالة مستشار ترامب بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، استقالة الدكتور سكوت أتلاس من منصبه كمستشار خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فيروس كورونا.



وتأتي هذه الاستقالة بعد 4 شهور مثيرة للجدل، اشتبك خلالها أتلاس مرارا مع أعضاء آخرين في الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا.

وكتب أتلاس في رسالة لترامب مؤرخة بتاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول، "أكتب لكم استقالتي من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة"، وفقا لما ذكرته قناة فوكس نيوز التي كانت أول من أذاع النبأ.

ويُعتبر أتلاس موظفا خاصا بالحكومة في مهمة عمل مدتها 130 يوما تنتهي هذا الأسبوع.

وأتلاس طبيب متخصص في علم الأشعة العصبية، وقد واجه انتقادات شديدة من خبراء في الصحة العامة، بمن فيهم أنتوني فاوتشي قائد فريق مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، واتهامات بتقديم معلومات مضللة أو خاطئة لترامب عن الجائحة.

وقد قلل مرارا وتكرارا من أهمية أقنعة الوجه، وقال هذا الشهر إن قرارات الإغلاق والعزل العام ما هي إلا "فشل ذريع" في محاولات منع انتشار الفيروس.