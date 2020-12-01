عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صراع إثيوبيا.. واشنطن تطالب بوقف تام للمعارك

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثتين، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى "وقف تام للمعارك" بإقليم "تجراي".



وطالب بومبيو الحكومة الإثيوبية بالسماح "للطواقم الإنسانية بدخول للإقليم من دون معوقات".

وقال بومبيو، على "تويتر" بعد مشاورات هاتفية مع آبي أحمد، الذي أعلن السبت انتصاره العسكري على الإقليم :"من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية".

وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو أخذ علما بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة الإثيوبية السبت الماضي،، لكنه كرر الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والأخطار التي ينطوي عليها النزاع".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية دعا إلى وقف تام للمعارك وإلى حوار بناء لحل الأزمة"، داعيا أيضا إلى "حماية المدنيين، وخصوصا اللاجئين" و"ضمان احترام الحقوق الإنسانية لسكان تجراي وكل المجموعات الإتنية".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، الإثنين، أنه يتمّ تعقّب قادة إقليم تجراي الفارين وأنهم في مرمى نيران الجيش الفيدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقلّ من 48 ساعة على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة بشمال البلاد.