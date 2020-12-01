شكرا لقرائتكم خبر عن استباقاً للقمة الأوروبية.. تركيا تعيد سفينة التنقيب خشية العقوبات والان مع التفاصيل
ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر القادم، تنفيذاً لتهديد من التكتل في أكتوبر بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما، والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.
وكانت أنقرة سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقاً بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة. وقالت وزارة الطاقة التركية أمس، إن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس. وأضافت في تغريدة على تويتر «سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومترا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا».
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