استقالة عضو بفريق مكافحة كورونا من إدارة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
استقال الدكتور سكوت أتلس، العضو في فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع لم تكشف هويته أن أتلس سلّم خطاب استقالته إلى ترامب يوم الاثنين.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق من جانب الشبكة الأمريكية.
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