محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن نفذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات خلال شهر نوفمبر، بالتعاون مع باحثي المحصول من معهدي المحاصيل الحقلية والسكرية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند تطبيق مبيدات الحشائش.
وأشار مدير المعمل، في بيان له الاثنين، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر "المركزي للحشائش" ينفذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.