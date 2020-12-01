التعليم: الامتحانات النظامية وسيلة تقييم الطلاب.. لا مجال للأبحاث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييم في صفوف النقل والشهادات العامة سيكون من خلال الامتحانات النظامية التي تعقد فى المدارس، بجانب أعمال السنة بالنسبة لصفوف النقل، مضيفة أنه لا مجال للأبحاث حتى الآن، خاصة أن الدراسة مستمرة ولم تتوقف ولن تقف حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن التقييم في الصفوف الأولى كما هو من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، بدون امتحانات بل يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، مـن خـلال المهـام الفرديـة والجماعية بأنواعها: "الشفهية، والتحريرية، والمهارية" دون أي امتحانات تحريرية، ويتسلم المدارس أولياء الأمور، في نهاية الفصل الدراسي تقريرًا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.

باستخدام مقيـاس الأداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائمًا، ويرمز له باللون الأزرق.

- يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.