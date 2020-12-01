شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال بقذائف مليشيا الحوثي الإرهابية شمالي محافظة تعز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 2:04 صباحًا, 1 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات قتل وأصيب 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال اليوم, بقذائف أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت أحياء سكنية بمدينة تعز.

وقال مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) “إن القصف الذي استهدف أحياء المفتش بعصيفرة، والبعرارة، وجبل جرة، والأربعين تسبب بمقتل طفلين وإصابة عشرة آخرين معظمهم أطفال يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المدينة”.

وأوضح مصدر طبي في تصريح للوكالة ذاتها أن القصف المستمر الذي طال الأحياء السكنية أسفر عن إصابة عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال وامرأة، مشيراً الى بتر أطراف طفلين وامرأة.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية فرض الحصار على مدينة تعز واستهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مخلفة ضحايا مدنيين اغلبهم نساء وأطفال.

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