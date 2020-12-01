شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

طالبت الحكومة اليمنية، في وقت متأخر من الأحد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إدانة الجريمة البشعة، التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين العزل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وتسببت بسقوط ثمانية شهداء من النساء والأطفال وجرح عشرة آخرين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، أن هذه الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات تعد خرقا صارخا لكل المبادئ والقوانين الإنسانية والدولية، وهي امتداد للانتهاكات العديدة، التي تنتهجها هذه الميليشيات بحق المدنيين الأبرياء في كل أرجاء اليمن، وتمثل استمراراً لانتهاكها لمقتضيات اتفاق الحديدة.. وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة البشعة تظهر النوايا الحقيقية لهذه الجماعة الإرهابية، التي لا تلتزم بأي اتفاقيات ولا تحترم أي أعراف إنسانية أو قوانين دولية.

وأعرب البيان عن إدانة الوزارة بأشد العبارات لهذا الاستهداف الدموي. ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لاستمرار هذه الجرائم، التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

كما طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بإدانة جريمة الميليشيات بحق المدنيين في الدريهمي.

من جهتها، أدانت مصر الجريمة النكراء، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية الدريهمي، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال. وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية أمس، التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الإنسانية المُمتدة، التي تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها. كما شددت على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل التصدي لكل صور الإرهاب والعنف والتطرف.

كما أدانت مملكة البحرين المجزرة، التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أمس، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة، التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية كافة تبرهن على إصرار الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار.