أذربيجان تعلن دخول قواتها إقليما ثالثا سلّمته أرمينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أذربيجان تعلن دخول قواتها إقليما ثالثا سلمته أرمينيا

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الأذربيجاني الثلاثاء أنّ قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلّمته أرمينيا والمجاور لناغورني قره باغ.



وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إنّ ”وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من كانون الأول/ديسمبر“ تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية موسكو.

وكان إقليم لاتشين، ومثله إقليما اغدام الذي سلّم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر وكالباجار الذي سلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحوط بقره باغ ذي الغالبية الأرمينية منذ انتهاء حرب أولى العام 1994.

وفي ضوء اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقّع برعاية موسكو وفيما كان الوضع الميداني كارثيا بالنسبة الى الأرمينيين، تعهّدت يريفان تسليم هذه الأقاليم الثلاثة لباكو.

وسيطرت القوات الأذربيجانية على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية أيلول/سبتمبر وأسفرت عن آلاف القتلى.

وانتشر نحو ألفي جندي روسي على طول خط الجبهة لضمان وقف النار والحفاظ على ممرّ يربط أرمينيا بقره باغ.