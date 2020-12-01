شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحوار الليبي بصيغة «13 + 13» في طنجة بالمغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي- الليبي في المغرب، ويلتقي وفدا الحوار الليبي في مدينة طنجة المغربية بدلاً من بوزنيقة، ليومين اثنين، وذلك في محاولة لحل الخلافات القائمة، حول ملف المناصب السيادية السبعة، وتوزيعها الجغرافي، فيما أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس، استلامها ستة مقترحات خلال المدة الزمنية المحددة لذلك بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية داعية إلى جلسة لعرضها ومناقشتها اليوم الثلاثاء.

ويتكون كل وفد من 13 عضواً، أي أن مجموع المفاوضين هو 26 عضواً.

دخل الوفدان الليبيان إلى قاعة المفاوضات في مدينة طنجة، وجلسا معاً وجهاً لوجه حول طاولة مفاوضات وبدون أي طرف ثالث.

ويمثل الوفدان الطرفين الرئيسيين في الصراع السياسي الليبي، أي مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً وما يسمى المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

إلى ذلك، أكدت البعثة الأممية، أمس، استلامها ستة مقترحات خلال المدة الزمنية المحددة لذلك بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية داعية إلى جلسة لعرضها ومناقشتها اليوم الثلاثاء. وأضافت البعثة في بيان لها، أنها لاحظت من خلال النقاش الذي يجري عبر «الغرفة» أن هناك ما زالت أسئلة واستفسارات تطرح من قبل البعض عن تلك المقترحات.

ودعت البعثة المشاركين في الجلسات إلى جلسة عبر تطبيق زووم اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعه العاشرة صباحاً بتوقيت ليبيا لعرض المقترحات السته الإضافية من قبل مقدميها.

وطالب البيان بإتاحة المجال لمقدمي المقترحات لتوضيح بعض النقاط والإجابة على أي أسئلة استيضاحية قد تطرح من المشاركين.

وأكدت البعثة أنها لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكانت قد انتهت، أمس الأول الأحد، مهلة تقديم المقترحات حول آلية اختيار المناصب في ليبيا التي منحتها البعثة الأممية للمشاركين.

في الأثناء، أوضح مصدر ليبي أن المقترحات تدور حول اختيار فرد من كل إقليم ثم التصويت عليهم داخل قاعة الحوار والحاصل على أعلى الأصوات يحصل على منصب رئيس المجلس الرئاسي والتالي له في الأصوات نائباً.

وأشار إلى مقترح يدعو الى جلب المرشحين للمنصب الرئاسي ورئيس الوزراء إلى القاعة والتصويت المباشر على كل منصب بشكل منفصل.

وأضاف أن هناك مقترحاً لتقديم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة أكثر من مرشح في كل منصب ثم يتم التصويت عليها مع تقييم البعثة.

وزاد أن من ضمن المقترحات مقترحاً عبر قوائم باختيارات مختلفة من كل إقليم على المناصب ويتم التصويت على أفضل قائمة لاعتمادها.

اجتماع لعمداء البلديات بطبرق

من جهة اخرى، ناقش عمداء البلديات التابعة للحكومة الليبية أمس خلال الاجتماع الذي استضافته بلدية طبرق المشاكل التي تعترض أعمال البلديات من نقص الميزانية وكذلك القانون رقم 59.

وناقش عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب والمرج ودرنة وأجدابيا والقيقب وجردس والكفرة وأم الرزم والقبول والزويتينة والبيضاء توكرة والأبرق ووردامة والساحل وشحات عمل الإدارة المحلية والتشريعات والإيرادات المحلية.

وعلى هامش الاجتماع تم إجراء مقابلة عبر الإنترنت مع منسقة مبادرة نقوسيا حول استراتيجيات عمل الاتحاد الاوربي مع البلديات الليبية 2020 – 2027 بينيديتا.

خطة للجيش لضبط الأمن ببنغازي

على صيعد آخر، كشفت الغرفة الأمنية في بنغازي، التابعة للجيش الوطني الليبي، عن عدة قرارات، بغية ضبط مستوى الأمن في بنغازي وبث الطمأنينة.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة أركان الجيش، في بيان أمس، إن الغرفة الأمنية في بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، قررت تأجيل حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة ضبط المطلوبين جنائيًا.

وقررت الغرفة الأمنية تكليف الأجهزة الرقابية في المؤسسة العسكرية والأمنية بمتابعة عمل الدوريات أثناء القيام بأعمالها ومعاقبة كل من تثبت إدانته في أي إخلال أو سوء التعامل مع الجمهور، مطالبة الدوريات بالتواجد في كل مناطق بنغازي. (وكالات)