شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسجل سابقة.. فريق نسائي لاتصالات البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن تشكيلة فريق الاتّصال الخاصّ به في البيت الأبيض الذي سيكون مكوّنًا من الإناث حصرًا، ضمن إدارته المقبلة، بعد تسلمه الرئاسة في 20 يناير المقبل، لتشغل نساء كافة المناصب الإعلامية الرفيعة في الفريق، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تم الإعلان فيه عن إصابة الرئيس المنتخب بكسر في كاحله بعدما سقط أرضاً وهو يداعب كلبه الأليف، الأمر الذي دفع الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى نشر تغريدة تمنى فيها الشفاء لخصمه.

وأعلن بايدن تعيين المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، جين ساكي، كمتحدثة باسم البيت الأبيض، بينما عين المتحدثة باسم حملته في الانتخابات، كيت بدينغفيلد، مديرة للاتصالات. أما كبيرة المستشارين في حملة الرئيس المنتخب، سيمون ساندرز، فستصبح المتحدثة باسم نائبة الرئيس، كامالا هاريس. وستشغل المتحدثة السابقة باسم بايدن، عندما تولى منصب نائب الرئيس في عهد أوباما، إليزابيث ألكساندر، إدارة الاتصالات الخاصة بهاريس.

خبيرات ومؤهلات

وقال بايدن في بيان عبر موقع فريقه الانتقالي: «فخور بإعلاني أن فريق الاتصال الخاص بالبيت الأبيض مكون بأكمله من نساء، هؤلاء الخبيرات والمؤهلات في مجال الاتصال سيوفرن وجهات نظر متنوعة لعملهن، وسيشاركن بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل».

كما ستشغل مستشارتا حملة بايدن-هاريس، كارين جون بيير وآشلي إيتين، على التوالي، منصب نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض ونائبة مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس. أما بلي توبار، مديرة الإعلام سابقاً لزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فتم تعيينها نائبة لمديرة الاتصالات، وهي ذات أصول لاتينية.

وذكر الفريق الانتقالي في تغريدة أنها المرة الأولى التي يشغل فيها فريق نسائي بأكمله هذه الأدوار الإعلامية الرفيعة. وقالت ساكي عبر تويتر إن فريق الاتصال يعد أكثر الفرق تنوعاً عبر التاريخ، كما أنه يضم 6 أمهات لأطفال يافعين.

إصابة طفيفة

في الأثناء، تعرض الرئيس المنتخب لكسر طفيف في قدمه بعد لوي كاحله، بعد أن سقط أرضاً السبت عندما كان يلعب مع كلبه الأليف.

وأضاف المكتب أن بايدن (78 عاماً) خضع لفحص على يدي أخصائي في تقويم العظام «من باب الحيطة والحذر».

وفي بادئ الأمر، تحدّث كيفن أوكونور، الطبيب الشخصيّ للرئيس المنتخب، عن «التواء في القدم اليمنى»، قائلاً إنّ صور الأشعّة السينيّة لم تكشف عن وجود أيّ «كسرٍ واضح»، لكنّه أضاف أنّه لا يزال يتعيّن إجراء فحص إضافي بالأشعّة المقطعيّة.

وهذا الفحص الإضافي أكّد وجود كسر صغير للغاية في منتصف قدم بايدن، بحسب ما قال أوكونور في بيان لاحق أصدره مكتب الرئيس المنتخب. وأضاف أنّ بايدن بحاجة على الأرجح إلى انتعال حذاء طبّي على مدى أسابيع عدّة.

وتمنى الرئيس الحالي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها، مساء الأحد، «الشفاء العاجل» للرئيس المنتخب. وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام.

ومن المعروف أن بايدن يحب الحيوانات الأليفة، حتى أنه ألقى التحية على كلاب صاحبت مؤيديه في حملاته الانتخابية.(وكالات)