شكرا لقرائتكم خبر عن من الرابح.. مالك أسهم «تيسلا» أم سيارتها؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن المستثمرين في أسهم «تيسلا» يسجلون مكاسب أكبر من مقتني سياراتها الكهربائية، فإذا كنت ممن اشترى سيارة «تيسلا إس» في 22 يونيو/ حزيران 2012، بتكلفة وصلت في حينه إلى 77 ألف دولار، فإن سعرها تراجع إلى 31.3 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

بالمقابل، فإنك إذا أشتريت كمستثمر أسهماً من شركة «تيسلا» في ذلك الوقت بقيمة 77 ألف دولار والتي كانت تشتري لك ما يصل إلى 11390 سهماً، فإن مكاسبك لا تقارن إذ ارتفعت قيمة هذه الكمية من الأسهم لتصل إلى 6.23 مليون دولار حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبذلك يكون مالك سيارة «تيسلا» خسر في 8 سنوات ونصف نحو نصف قيمة سيارته، فيما كسب مالك أسهمها أكثر من 6.1 مليون دولار.

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