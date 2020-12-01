شكرا لقرائتكم خبر عن 40 فريقاً يتنافسون في مسابقة الخطابة البيئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، الدورة ال20 من مسابقة الخطابة البيئية بين الجامعات والكليات مؤخراً في مجمع المعرفة بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، بمشاركة 40 فريقاً من مختلف التخصصات الأكاديمية بالجامعات من مختلف أنحاء المنطقة.

فازت الجامعة الأمريكية بالشارقة في موضوع «السياحة المستدامة هي سياحة مسؤولة»، كما فازت جامعة زايد بدبي في موضوع «الانقراض الجماعي السادس.. هل يهددنا؟»، وفي اليوم الثاني من المسابقة تم تتويج جامعة هاريوت وات بدبي في موضوع «كفاءة الموارد وتغير المناخ.. الإجراءات المطلوبة»، وفي الموضوع الثاني «استعادة التنوع البيولوجي.. مسؤولية من؟»، فاز فريق جامعة الطب والعلوم الصحية في رأس الخيمة.

وأحرز فريق كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة هاريوت وات، كأس المسابقة لهذه الدورة، فيما حلت كلية جامعة ويستفورد في المركز الثاني، وجامعة الطب والعلوم الصحية في رأس الخيمة في المركز الثالث.

وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن مسابقة الخطابة البيئية بين الجامعات والكليات مثلت على مدى عقدين من الزمن، منصة حاضنة ومبتكرة لتأكيد دور الشباب كأطراف فاعلين مهمين في التنمية المستدامة، مشيرة إلى سعي المجموعة جاهدة إلى تمكين طلبة الجامعات من اتخاذ موقف فاعل في النقاش البيئي العالمي ومشاركة وجهات نظرهم في أربعة مواضيع مختلفة تمثل العديد من التحديات البيئية الملحة.

وتضم المسابقة طلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن جامعات وكليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شاركوا من خلال وسائل الاتصال المرئي عن بعد، في هذا المحفل البيئي المهم.

من جانبه قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: إن تعاوننا المتواصل مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، يؤكد التزامنا الراسخ تجاه الاستدامة البيئية ويوفر منصة مثالية لتعزيز الوعي بأهمية حمايتها، عبر الأنشطة التوعوية وتشجيع جيل الشباب على المساهمة في هذه الجهود. فالثقافة والتوعية من أهم الأسس التي تساعد ألمع العقول على تحقيق أقصى درجات الإنتاجية، ومن هنا تأتي أهمية رؤى وقيم قيادتنا الحكيمة لاستشراف مستقبل مستدام، وضرورة تنمية هذه القيم في عقول شبابنا وطلابنا الطموحين، الذين يمثلون عماد المستقبل». (وام)