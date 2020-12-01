مريض نفسي يصيب 6 أشخاص بـ"سكين" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:



ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على مهتز نفسيًا، تسبب في إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة بقرية السيفا مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد أن اعتدى عليهم بسكين خلال حالة هياج، تسببت في مهاجمتهم خلال تواجدهم في الشارع بالقرية، حيث جرى السيطرة عليه وضبطه وتسليمه للشرطة، تحرر محضر ربالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا بإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم طالب بكلية الطب، إثر اعتداء مريض نفسي عليهم بسكين خلال حالة هياج شديدة اصابته، أثناء مقابلته لهم في الشارع.

وأخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وانتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، وتبين أن المصابين جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وأنهم موظف وطالب جامعي بكلية الطب، و4 آخرين مصابين بأنحاء متفرقة في الجسم، وأن المتسبب في الحادث يدعى "أ.ج"، مريض نفسي، اعتاد الخروج للشارع والهزيان، وأنه تقابل مع المجني عليهم في الشارع، وتعدى عليهم خلال حالة هياج ومحاولتهم السيطرة عليه فطعنهم واصابهم بالإصابات المتفرقة في الجسم وجاري علاجهم في المستشفى. ​