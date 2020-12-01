الصحة التركية: تسجيل 188 حالة وفاة جديدة و31219 إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية في البلاد سجلت رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي اليوم الإثنين، بواقع 188 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي الوفيات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، في تركيا منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219.
وعلى مدى أربعة أشهر أبلغت تركيا فقط عن حالات أعراض، لكنها أبلغت منذ الأربعاء الماضي عن جميع الحالات، فيما لا تزال بيانات العدد الإجمالي للحالات غير متوفرة.
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