بايدن يختار فريقه الاقتصادي.. وترشيح تاريخي لـ«الخزانة»

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة، فيما اختار نيرا تاندن، رئيسة مركز «أميركان بروغرس» للأبحاث، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة، وإلي أديييمو المولود في نيجيريا، والذي كان نائباً لمستشار الأمن القومي، نائباً لوزيرة الخزانة. وقال الفريق الانتقالي لبايدن في بيان: «اختيرت جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة، وفي حال المصادقة على التعيين ستكون أول امرأة تتبوأ وزارة الخزانة في تاريخها الممتد 231 عاماً».

وكانت يلين، البالغة 74 عاماً، كسرت الحواجز بتعيينها أول أمرأة على رأس الاحتياطي الفدرالي. وستوكل إليها مهمة إعادة إنعاش الاقتصاد الأميركي المنهك من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في حال صادق مجلس الشيوخ على ترشيحها التاريخي.

وكان بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، اختيار شخصيات أخرى في الفريق الاقتصادي لإدارته عندما يتولى مهامه أواخر يناير المقبل.

وقال بايدن في بيان: «بينما نبذل الجهود للسيطرة على الفيروس، فإن هذا الفريق سيقدم المساعدة الاقتصادية الضرورية للشعب الأميركي خلال الأزمة الاقتصادية هذه، ويساعدنا في إعادة بناء مستقبلنا أفضل من أي وقت».

وسجلت الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في النمو مع خسارة عشرات ملايين الوظائف في وقت تبذل جهوداً حثيثة للسيطرة على طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلد الأكثر تضرراً بجائحة «كوفيد-19».

وأسهمت حزمة تحفيز ضخمة في وقت سابق خلال العام الجاري في تخفيف تداعيات التراجع، لكن يلين ستكون مكلفة على الأرجح كسر الجمود في الكونجرس بشأن الموافقة على مساعدات إضافية يقول المحللون إنها ضرورية لتجنب صعوبات اقتصادية جديدة.

وفي هذه الأثناء، أعلن بايدن تشكيلة فريق الاتّصال الخاصّ به في البيت الأبيض، والذي سيكون مكوّناً من الإناث حصراً، وهو ما وصفه مكتبه بأنّه الفريق الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد. ومن بين الشخصيّات التي تمّ اختيارها، جين ساكي التي ستكون متحدّثةً باسم البيت الأبيض، وهو منصب بارز. وشغلت ساكي، البالغة 41 عاماً، العديد من المناصب العليا، بينها منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض في ظلّ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويسعى بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى إظهار التنوّع في التعيينات والترشيحات المُعلنة حتّى الآن، قبل أداء اليمين في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان: «أنا فخور بأن أُقدّم أوّل فريق اتّصالات في البيت الأبيض يتكوّن بالكامل من النساء».

وأضاف أنّ «هؤلاء المؤهَّلات والخبيرات» في مجال الاتّصال يُوفّرنَ «وجهات نظر متنوّعة لعملهنّ»، ويتشاركنَ الالتزام نفسه «بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل».

وإضافةً إلى ساكي، تمّ الإعلان عن أسماء ستّ شخصيّات أخرى، بينها كيت بيدينغفيلد التي كانت نائبةً لمدير حملة بايدن، والتي ستشغل منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض.

أمّا آشلي إتيان فستشغل منصب مديرة الاتّصالات لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وستشغل سيمون ساندرز منصب كبيرة مستشاري هاريس والمتحدّثة باسمها.

ومن جهتها، ستكون بيلي توبار نائبةً لمديرة الاتّصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض.

واختيرت إليزابيث ألكسندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن. ولا تتطلّب هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ، على عكس المناصب الوزارية.

وتحدّثت تقارير عن أنّ هناك عدداً من التّسميات الأخرى التي قد يُعلن عنها الأسبوع الجاري.