إدارة ترامب تخوض آخر معاركها القضائية

سيف اليزيد - واشنطن (أ ف ب) تخوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب آخر معاركها أمام المحكمة العليا، في قضية تأمل من خلالها التأثير على تغير عدد أعضاء الكونجرس الممثلين لكل ولاية.

وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفيدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.

وتعهد ترامب بمواصلة معاركه القضائية لقلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، لكن تصريحاته تشير إلى أنه بات قريباً من التسليم بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سينتقل إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ومُني فريق ترامب بضربة جديدة، باستكمال إعادة فرز الأصوات في أكبر مقاطعتين في ويسكونسن، التي أكدت فوز بايدن بالولاية الحاسمة بفارق يزيد على 20 ألف صوت.

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