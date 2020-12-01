بايدن يتلقى أول إيجاز استخباراتي رئاسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ 52 دقيقة

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أول إيجاز استخباراتي رئاسي في منزله اليوم.

اكد مسؤول في فريق الرئيس الاميركي المنتخب ​جو بايدن​ الانتقالي أن الرئيس المنتخب تلقى أول إيجاز استخباراتي رئاسي في منزله اليوم.

وكانت مصادر عسكرية داخل وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” كشفت أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، سيتلقيان أولى إحاطة استخباراتية اليوم الاثنين. وذكرت أن أولى الإحاطات الاستخباراتية التي سيتلقاها الرئيس المنتخب وفريقه الأمني، سيكون موضوعها الرئيسي الملف الإيراني.

وستركز الإحاطة الاستخباراتية الأولى لبايدن على التهديدات الإيرانية الأخيرة، واحتمالات قيام طهران بردّ عسكري انتقاما من إسرائيل التي تتهمها بتدبير عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده خارج طهران.