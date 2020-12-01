شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الغلابة: فوزى بالانتخابات يؤكد على نزاهتها..وعربيات الدعاية كانت مجاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حلمى الشيشينى، الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة ببرلمان 2020، والشهير بـ"نائب الغلابة"، إنه لا يمتلك إمكانيات مالية حتى يدخل أحد الأحزاب المتواجدة، مؤكدا أنه اعتمد على فئة الشباب في الانتخابات البرلمانية، فأول مؤتمر عقده وجد ما يقرب من 4 آلاف شاب، وتابع مازحنا:" احنا فلاحين جامدين شوية وعندنا مناعة قوية ضد كورونا"، وذلك تعقيبا على الإجراءات الاحترازية خاصة في ظل هذا العدد الكبير في المؤتمر الانتخابى.

واستكمل نائب الغلابة، خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل،:" اعتمدنا على الانترنت في توجيه الدعوة لعقد المؤتمر، وكان هناك دعم كبير من قبل الشباب والمواطنين بمركز كوم حمادة ومركز بدر بمحافظة البحيرة، وهذا ما جعل البعض يتسأل عن أحمد الشيشينى، ومن يقف خلفه ومن يدعمه ولماذا يتمتع بهذا الكم من التأييد خاصة من فئة الشباب، حيث أن هناك بعض الشباب من انضم للحملة لم اعرفه، وبعدما تأكد للجميع أن الحب هو المحرك الأساسى وجدنا مزيد من التأييد على مستوى الدائرة، ولم التفت للشائعات التي اطلقها البعض ولكن في الحقيقة حب الناس هو المحرك الأساسى".

وتابع:" العربية اللى كنت راكبها وظهرت في مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل بتاعت ابن عمى، وباقى العربيات مجاملة من المواطنين، قائلا:"فوزى في الانتخابات يؤكد للجميع نزاهة العملية الانتخابية، وترجمة حقيقية لإرادة الشعب المصرى".