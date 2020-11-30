كورونا تخطف صيدلي آخر في مدينة طنجة

توفي، في مدينة طنجة، صيدلي، بسبب مضاعفات فيروس “كوفيد-19″، مساء أمس الأحد، وكان يدعى قيد حياته اقروح عبد الرحيم.
ونعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الفقيد، اليوم الإثنين، واصفة إياه بـ”شهيد الواجب”.
وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديث سابق مع “اليوم 24″، إن عدد الوفيات في صفوف الصيادلة في المغرب، بلغ ما يقارب 25 وفاة، منذ 2 مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
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