لندن ـ وكالات: أكد خبراء بريطانيون في مجال علم الفيروسات، نجاعة اللقاح الروسي “سبوتنيك 5″، وأوضحوا أن نتائج التجارب أثبتت فعاليته كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها. ووفقاً لما ذكره موقع “روسيا اليوم”، قال البروفسور المتخصص في علم الأوبئة، ستيفن إيفانس، في حوار مع شبكة “سي بي سي”، إن “المعطيات والنتائج تؤكد أن اللقاح فعال لدرجة كافية، كما أنها تتوافق مع ما نراه في اللقاحات الأخرى”. وأوضح إيفانس أن فعالية لقاح “سبوتنيك V” ولقاحات أخرى هي “بمثابة رسالة مهمة لعلماء الصحة حول العالم”، تؤكد القدرة على مكافحة هذه الفيروسات من خلال اللقاحات.

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء بريطانيون: اللقاح الروسي ضد كورونا أثبت فعاليته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.