عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية أفغانستان وسويسرا يبحثون تطورات المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات وأفغانستان وسويسرا تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصا تداعيات أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي، محمد حنيف أتمر، وزير خارجية أفغانستان وإينياتسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا كل على حدة.

وجرى خلال اللقاء الأول بحث تعزيز علاقات الصداقة و سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الإمارات وأفغانستان في مختلف المجالات ومنها التعاون في المجال اللوجستي والأمن الغذائي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.





وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية أفغانستان جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بنظيره الأفغاني، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز علاقتها الثنائية مع أفغانستان وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه،هنأ محمد حنيف أتمر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للإمارات ويوم الشهيد، مشيدا بالإنجازات التنموية التي حققتها الإمارات والمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.





كما جرى خلال اللقاء الثاني،الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، مباحثات حول علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات وسويسرا في عدة مجالات منها التعليم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصحة والاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



وتناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إينياتسيو كاسيس،مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وسويسرا والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.





من جانبه،هنأ وزير الخارجية السويسري الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للإمارات، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاءين خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.