محمد بن زايد يهاتف أسر أبطال الإنسانية.. لن ننساهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية أن الجميع لن ينسى أبطال الإنسانية ممن تصدوا بشجاعة لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعدد من العائلات التي فقدت أحد أفرادها خلال عملهم في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة "كورونا ".



وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن شكره وتقديره للدور العظيم الذي قام به أبطال الإنسانية بتفان وإخلاص ووفاء أثناء مواجهة الجائحة.

وأكد أن "تضحيات أبطال الإنسانية وعملهم بإخلاص وشجاعة حتى آخر لحظات حياتهم لن ينساه مجتمع الإمارات"،بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "فخورون بهؤلاء الأبطال الذين عاشوا بيننا وكانوا جزءا من نسيج مجتمعنا، وعملوا من أجل حماية صحة المجتمع وسلامته خلال هذه الأوقات الصعبة ".

وأضاف أن شعب الإمارات وقيادتها يعتزون بهذه النماذج المعطاءة من الأبطال من مواطنين ومقيمين ويثمنون تضحياتهم التي قدموها فهم نماذج وقدوة في التضحية الإنسانية.

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن التضحيات التي قدمها الدكتور سودهير وشيمكار والممرضة ليزلي أورين أوكامبو، وأنور علي و أحمد السبيعي والدكتور بسام برنيه وغيرهم من الأبطال الذين وهبوا حياتهم في سبيل حماية أحبائنا وعائلاتنا لن تنساها الإمارات وأن عائلات أبطال الإنسانية يمثلون جزءا من مجتمعنا والإمارات تقف معهم وتساندهم.

من جانبهم، أعرب أهالي وعائلات أبطال الإنسانية الذين قضوا على خط الدفاع الأول عن شكرهم وتقديرهم العميق لهذا الاتصال.

وأكدوا أن هذه المبادرة ليست غريبة عن قيادة الإمارات الحكيمة وشعبها، معربين عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال الإنسانية وتمنوا دوام الخير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومجتمعها ومستقبلها.