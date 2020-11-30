بايدن يختار جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "الاثنين" الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة.



وقال الفريق الانتقالي لبايدن في بيان "اختيرت جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة. في حال المصادقة على التعيين ستكون أول امرأة تتبوأ وزارة الخزانة في تاريخها الممتد 231 عاما".

وكانت يلين البالغة 74 عاما قد كسرت الحواجز بتعيينها أول امرأة على رأس الاحتياطي الفدرالي. وستوكل إليها مهمة إعادة إنعاش الاقتصاد الأميركي المنهك من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في حال صادق مجلس الشيوخ على تسميتها.

وكان بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي اختيار شخصيات أخرى في الفريق الاقتصادي لإدارته عندما يتولى مهامه أواخر يناير المقبل.

وقال بايدن في بيان "بينما نبذل الجهود للسيطرة على الفيروس، فإن هذا الفريق سيقدم المساعدة الاقتصادية الضرورية للشعب الأمريكي خلال الأزمة الاقتصادية هذه ويساعدنا في إعادة بناء مستقبلنا أفضل من أي وقت".

سجلت الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في النمو مع خسارة عشرات ملايين الوظائف في وقت تبذل جهودا حثيثة للسيطرة على طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلد الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19.

وأسهمت حزمة تحفيز ضخمة في وقت سابق هذا العام في تخفيف تداعيات التراجع، لكن يلين ستكون مكلفة على الأرجح كسر الجمود في الكونغرس بشأن الموافقة على مساعدات إضافية يقول المحللون إنها ضرورية لتجنب صعوبات اقتصادية جديدة.

وأعلن بايدن ايضا اختيار نيرا تاندن، رئيسة مركز "أميركان بروغرس" للأبحاث، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة.

واختير والي أديييمو المولود في نيجيريا، والذي كان نائبا لمستشار الأمن القومي، نائبا لوزيرة الخزانة، بحسب البيان.