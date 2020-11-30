الحمادي: لقاح كورونا لا يعطى للأطفال والحوامل إلا بعد التأكد من أمانه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية أن التطعيم في بداية التجارب لا يعطى لفئة الأطفال والحوامل إلى حين التأكد من الأمان، ومن ثم يتم توسيع نطاق التجربة لكي تشمل الفئات الأخرى.



وأشار الحمادي خلال استعراضه لبعض الاحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي في الإمارات، إلى أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية هي توفير وتطوير تطعيم آمن. وأن نجاح التطعيم من حيث الفاعلية والأمان، في أي مكان في العالم، هو نجاح للإنسانية جمعاء ضد هذه الجائحة ويجب الاستفادة من كافة التجارب والخبرات لصالح الصحة العامة في العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية أن مليارات من الجرعات لتطعيم مرض كوفيد19 ستتوفر حول العالم خلال الفترة المقبلة. حيث وأطلقت الإمارات مبادرة "ائتلاف الأمل" من أجل تسهيل توزيع 6 مليارات جرعة حول العالم، مع رفع هذه القدرة إلى 18 مليار نهاية عام 2021، وذلك استشعارا من قيادتنا لأهمية تحمل المسؤولية العالمية.