شكرا لقرائتكم خبر عن رفائيل: العين عازم على مواصلة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يتطلع العين إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يحل اليوم ضيفاً على بني ياس في مباراة لن تكون سهلة على «الزعيم» كما وصفها مدرب الفريق البرتقالي بيدور إيمانويل الذي طالب لاعبيه بالتركيز والصبر.

وأكد مدافع العين البرازيلي رفائيل أنطونيو اكتمال جاهزيتهم لمواجهة السماوي، وقال: «هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا ونحن عازمون على الاستمرار في تحقيق النتائج القوية وحصد الفوز الرابع على التوالي في مشوار المنافسة والحصول على النقاط الثلاث، مع كامل احترامنا لطموحات المنافس الذي يضم في صفوفه عناصر جيدة والتغلب عليه لن يكون سهلًا».

وعن حصوله على جائزة نجم مباراة «الديربي» الماضية، قال: «أشكر جماهير العين على ثقتهم ودعمهم المتواصل لي، وكذلك أشكر المدرب على الثقة وزملائي اللاعبين على تشجيعي خلال التدريبات وأثناء المباراة، بالتأكيد هذه الجائزة تمثل دافعاً معنوياً كبيراً لي.