شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: مواجهة النصر تحدٍ صعب لكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

وصف الأوروجوياني خورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء، مواجهة النصر ب«الاختبار الصعب». وقال: «سنخوض مواجهة صعبة تمثل تحدياً كبيراً، خاصة أن المنافس النصراوي الذي يحتل المركز الثاني يعد أبرز المرشحين لبطولة الدوري، فضلًا عن تمتعه بالاستقرار الفني ومجموعة مميزة من اللاعبين؛ لذلك نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا على الرغم من ضيق الوقت للتحضير للمباراة». وأعرب المدرب داسيلفا عن تفاؤله بإيقاف خطورة لاعبي النصر، وتقديم مباراة قوية عامرة بالكفاح والندية، خاصة أن الفريق يعيش أجواء إيجابية بعد سلسلة الانتصارات المتوالية، مؤكداً حرصه في حديثه مع اللاعبين، على ضرورة الاجتهاد أكثر .

وأكد جمال السراح حارس العرين الكلباوي، ضرورة استثمار الانتصارات الأخيرة، وتقديم الأداء الجيد أمام العميد، معرباً عن شكره لإدارة كلباء على تمديد عقده مع الفريق.