شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطل سوبر شباب كرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

توج فريق نادي الشارقة بطلاً لكأس سوبر شباب اليد بعد فوزه بنتيجة 28-21 على نظيره شباب الأهلي في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين أمس على ملعب صالة نادي النصر، ليحافظ الشارقة تألقه في بطولات اليد سواء على مستوى فرق الرجال أو الشباب والمراحل السنية. وتسلم لاعبو الشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة وسط فرحة شرقاوية كبيرة.

وجرت مراسم تتويج الشارقة بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبد السلام ربيع نائب رئيس اتحاد كرة اليد، وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، والأعضاء فيصل الطواش رئيس لجنة المدربين في اتحاد اليد، وسعود صالح المدير المالي للاتحاد ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة وجاسم محمد عبد الله مشرف اليد الشرقاوية وجابر أسد مشرف المراحل السنية وعلي حسين المرزوقي مدير فريق نادي الشارقة للرجال.