شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تنبض بـ 101 مشروع بـ 600 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

الرؤى النافذة، شغف التطوير، وروح العطاء، سمات عهدها أبناء الإمارة الباسمة في توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في النهوض بها حضارياً وتنموياً وفي شتى المجالات النهضوية، حتى باتت الشارقة، مدينة لا تغيب عنها شمس المشروعات التطويرية والتنموية، فيوماً بعد يوم تنبض بالمشاريع العمرانية المستدامة، وترفد بالإنجازات التطويرية في البنى التحتية، حتى تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها دائرة الأشغال العامة بالشارقة نحو 101 مشروع، بقيمة إجمالية تقارب 600 مليون درهم خلال 10 شهور، وذلك لتواكب خطط الإمارة التنموية الشاملة وفقاً لاحتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني.

المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة أكد ل ”الخليج 365” أن الدائرة نفذت ما يزيد على 40 مشروعاً عمرانياً حيوياً وتنموياً، وبنية تحتية في مدن ومناطق الإمارة كافة، خلال العام الماضي، و61 مشروعاً فرعياً خاصاً بأعمال التوريد والصيانة والتأثيث وتقنية المعلومات، بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 600 مليون درهم لتحقق بذلك عدداً من أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي أعلنتها مطلع العام الماضي تحت راية رؤيتها «إعمار حضاري مستدام».

ضمن حزمة المشاريع التي أنجزتها دائرة الأشغال العامة خلال الشهور العشرة الماضية، في القطاعات الثقافية والعلمية، مشروع مجمع القرآن الكريم الأكبر على مستوى العالم، والممتد على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم 7 متاحف، ومكتبات متنوعة، و234 منتسباً من 84 دولة، كما يضم أيضاً مخطوطات نادرة، ودراسات وأبحاث، ومقارئ إلكترونية، إلى جانب المعارض التثقيفية في القراءات السبع، ومتحف القراء عبر التاريخ، والمقتنيات الأثرية النادرة وعلى رأسها الكعبة المشرفة وكسوتها ومتعلقاتها، والقاعات الرئيسية والمسرح لإقامة الندوات والدروس والمحاضرات، بما في ذلك بنائه وفق هندسة معمارية عظيمة ضمت 34 قبة، وسيسهم مجمع القرآن الكريم في توفير الفرص الكافية لدراسة وحفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم.

وبين أنه مع مطلع العام الجاري، أنجزت الدائرة مبنى المقهى الأدبي بمنطقة الفشت على مساحة 900 متر مربع، بتكلفة 6 ملايين درهم، ويمتاز بالطابع المعماري الحديث ممزوجاً بالنمط المحلي.

وانتهت الدائرة كذلك من إنشاء مبنى مجلس كلباء الأدبي وآخر لمدينة خورفكان، بتكلفة 8 ملايين درهم، وشملت كذلك أعمال تأثيث مبنى مجلس كلباء الأدبي، والذي يضم عدداً من القاعات ومكتبة تضم عناوين في مختلف الموضوعات في التاريخ والأدب والفنون والتراث وغيرها، إضافة إلى مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة، والغرف الإدارية وغرفة اجتماعات، ومجموعة من المجالس المغلقة والمفتوحة، ويقع المجلس في منطقة حيوية بمدينة كلباء، وبلغت تكلفة المشروع 4 ملايين درهم، وتبلغ مساحة المبنى 950 متراً مربعاً.

كما أنجزت الدائرة مبنى مجلس خورفكان الأدبي بكلفة 4 ملايين درهم.

كما انتهت الدائرة من المرحلة الثالثة لمشروع سكن طلاب الجامعة القاسمية، والمتمثلة في الأعمال الإنشائية لمبنى رديف للمبنيين الأول والثاني، ويتألف المبنى من طابق أول وأرضي 44 غرفة، وتستوعب 264 طالباً.

بنى تحتية

ونوه السويدي إلى أن الدائرة أنجزت تطوير المحطة الصناعية الخامسة، موضحاً أن المرحلتين الرابعة والخامسة تمحورتا حول رفع طاقة المحطة الاستيعابية من 230 ألف متر مكعب إلى 305 آلاف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي.

كما أنجزت أعمال التسوية الترابية ل 930 قطعة أرض في الحراي الصناعية بخورفكان على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وبلغت كمية القطع اللازمة فيها 2.5 مليون متر مربع، أما كمية الردم فوصلت إلى 1.2 مليون متر مربع.

يأتي ضمن المشاريع الحيوية في الإمارة، إنجاز المبنى الرئيسي لتلفزيون قناة الوسطى، بمساحة بناء إجمالية 10732 متراً مربعاً، وفق أعلى المعايير الهندسية المتطورة لتجهيز القناة، ورممت الدائرة تحت إشراف مؤسسة الشارقة للفنون، مبنى «الطبق الطائر»، وانتهت الدائرة من إنشاء مطعم دبا الحصن السياحي الذي يتكون من طابقين على مساحة 1200 متر مربع، يحتوي الطابق الأرضي على قاعة طعام وجلسات خارجية تسع لعدد 70 شخصاً ومطبخ ودورات مياه ومخزن، فيما يحتوي الطابق الأول على غرفة تحضير وجلسات خارجية تسع 115 شخصاً ومطبخ ودورات مياه ومخزن.

ويأتي الطريق الجديد المؤدي إلى سارية العلم في مدينة خورفكان بطول يبلغ نصف كيلو متر، أحد إنجازات الدائرة التي تشكل نقطة جذب سياحية، وقد افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة العام الماضي بمدينة خورفكان عدداً من المشاريع التراثية والسياحية مثل نصب المقاومة وميدان خورفكان وغيرها من المشاريع، واليوم تستكمل سلسلة هذه المشروعات حيث يجري الانتهاء من طريق سارية العلم باجمالى طول يبلغ 500 متر.

خدمات داعمة

تعمل الدائرة ضمن المشاريع القائمة على تنفيذها بإنجاز وصيانة مشروعات خدمية متنوعة شملت إنشاء ورش مدينة الذيد، ويشتمل على مبنى مكاتب إدارية على مساحة 270 مترا مربعا ويحتوي على 5 مكاتب مجهزة بالتكييف ومطبخ تحضيري ودورات مياه بالإضافة إلى مكتب المدير، كما يضم مبنى للخدمات على مساحة 30 متراً مربعاً يحتوي على غرفة للمضخات وغرفة للكهرباء وأخرى للهاتف وخزان أرضي للمياه بسعة 16000 جالون، إلى جانب مرآب جديد للسيارات بمساحة أرضية مسطحة 450 متراًً مربعا.

وضمن مشاريع الخطة التنموية انتهت الدائرة من إنشاء 3 مشاريع حيوية متجاورة في وادي الحلو بكُلفة تبلغ 12 مليون درهم و تمتد هذه المشاريع على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع أبرزها مشروع مشتل وادي الحلو الممتد على مساحة 8 آلاف متر مربع بحيث يشتمل على مكتب إداري و بيت بلاستيكي للزراعة ومساحات مخصصة للزراعة، أما المشروع الثاني فهو ورشة لصيانة المعدّات الآلية ومبنى المخازن وغرفة الحارس وخزان وحوض تحلية للمياه تضخ 70 متراً مكعباً للمياه بشكل يومي لسقاية المسطحات الخضراء المؤمل زراعتها من قبل الجهة المستفيدة بالإضافة إلى الاستفادة من الحمأة التي تنتجها المحطة كسماد للزراعة، كما تضم 13 موقفاً مظللاً ومخصصاً لشاحنات النقل الكبيرة، أما المشروع الثالث فهو مبنى سكني للعمال يسع 80 عاملاً ومصلى وصالة ترفيه وغرف الخدمات من دورات مياه وأماكن استحمام وصالات المطبخ وغرف الكهرباء والمياه، ويسهم هذا المسكن في توفير مجتمع عمالي وبيئة مناسبة لهم بعيداً عن التجمعات السكنية.

ودعماً لمهنة الآباء والأجداد وتوفير الحياة الكريمة للصيادين، أنجزت الدائرة مرسى عائماً لقوارب الصيادين في الخان يسع 80 قارباً، وذلك بتكلفة 6.3 مليون درهم، اشتمل العمل على إنشاء مرسى للقوارب في منطقة الخان بمحاذاة متحف الشارقة البحري، و يضم 4 أرصفة طول كل منها 48 متراً و تسع كل منها ل 20 مركباً بحرياً وتفصل المسافة بين كل رصيف وآخر مسافة 54 متراً.

أعمال الصيانة وتجميل المرافق كان له الاهتمام أيضاً من قبل الدائرة، حيث أنجزت إدارة صيانة المباني أعمال صيانة في المدينة الجامعية وميدان الزهراء استهدفت صيانة الأرضيات وتعديل المناسيب وتخليصها من مشوهات المظهر العام على مساحة تبلغ 5,000 متر مربع في ميدان الزهراء و 11,500 متر مربع في المدينة الجامعية وبتكلفة بلغت 4 ملايين درهم.

إنجاز 20 حديقة

الحدائق العامة كانت تحت مظلة أولويات المشاريع التي لاقت اهتماماً من صاحب السمو حاكم الشارقة ضمن مشاريعه التنموية في الإمارة، إذ أنجزت الدائرة الأعمال الإنشائية في 20 حديقة خلال 10 شهور بمناطق النوف والقرائن والجرينة، بالإضافة إلى حدائق في منطقة الحمرية والمنطقة الوسطى وكلباء وخورفكان، وسيتم الإعلان عنها فور افتتاحها أمام الجمهور من الجهات المستفيدة.

وأنجزت الدائرة مؤخراً حديقة العالم الإسلامي على مساحة 400 متر مربع، فيما تضع الدائرة حالياً اللمسات الأخيرة للأعمال الإنشائية في الحديقة العمالية الجديدة في الصجعة والتي ستخدم أكثر من 100 ألف عامل.

مساجد بطرز إسلامية

وفي منطقة الطيبة بمدينة الذيد، أنجزت الدائرة مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رحمه الله، جيث بلغت تكلفة إنشائه 21.5 مليون درهم، ويتسع إلى 1850 مصلياً، وتم تصميمه على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي، واطلع سموه على ما يحويه المسجد من مرافق وخدمات للمصلين، ويحوي المسجد على مصلى رئيسي بالإضافة إلى مصلى للنساء، وشيد المسجد على مساحة 1830 متراً مربعاً، وتعلوه مئذنة يبلغ طولها 72 متراً، ويبلغ قطر القبة الرئيسية 18.5 متر وترتفع عن سطح الأرض ما يقارب 32 متراً، تحيطها مشربيات خشبية تضفي على القبة جمالًا أخاذاً.

كذلك أنجزت الدائرة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد بن شملان بمنطقة البستان في مدينة الذيد، والذي يتسع ل 80 مصلياً ومصلية، و بني المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 500 متر مربع، تشمل المصلى ومرافقه الخدمية من دورات المياه والميضأة، ومواقف للسيارات. ويتسع المسجد ل 80 مصليًّا، وقد شيد وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث بقبة واحدة تتوسط المسجد، ومنارة تعلوه بارتفاع 13 متراً، إلى ذلك، وأنجزت الدائرة مسكناً للإمام وآخر للمؤذن في مسجد المناجاة بالقرائن 4 بالإضافة إلى استبدال كافة وحدات التكييف.

كما أنجز مسجد الرق الذي يقع على مساحة 330 متراً مربعاً فيما تبلغ مساحة الأرض 3750 متراً مربعاً ويسع ل 340 مصلياً ومصلية. وتبلغ ارتفاع المئذنة 13 متراً ويضم المشروع مصلى للرجال وآخر للنساء مع مسكن للإمام يحتوي على غرفتين ومجلس وصالة وملحقاتها بالإضافة إلى غرفة مخزن وغرفة خدمات وغرف الميضأة ودورات المياه، كما بلغت كمية الانترلوك الخارجية على مساحة 3058 متراً مربعاً بالإضافة إلى مواقف للسيارات مع مراعاة مواقف ذوي الهمم.

أسواق عامة

جميع أشكال وأنواع الأسواق التي تخدم مختلف الشرائح في الإمارة كانت على موعد من رؤى حاكم الشارقة، حيث أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال التطويرية في أسواق الخضراوات والفواكه والأسماك في منطقة الحمرية بالشارقة المشيّد على الطراز المعماري المعاصر ورفده بكافة الخدمات المصاحبة، وسلّمته إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول الاستثمارية.

حيث زودت الدائرة السوق بمبنى مكيّف مع بوابة تربط وتدمج سوق الأسماك بمبنى سوق الخضار والفواكه على مساحة 180 متراً مربعاً، إلى جانب إنشاء رصيف بحري خارجي للسوق عبارة عن ممشى ترفيهي إلى جانب مهمته في استقبال السفن البحرية، كما أن المشروع تضمن إنشاء رصيف بحري بطول 184 متراً وعرض 9 أمتار وارتفاع 4.5 متر، وتم استخدام الخرسانة المسلحة لبناء القواعد الخرسانية، كما ضم إنشاء خرسانة بمساحة 2150 متراً مربعاً في المنطقة المحيطة بمبنى سوق السمك وسوق الخضراوات، وأيضاً بالمنطقة السفلية القريبة من البحر ومبنى جمعية الصيادين ومصنع الثلج، بالإضافة إلى تنفيذ الأخشاب بمساحة 928 متراً مربعاً إلى جانب الإنارة التجميلية تحت الدرج. كما ضمن الإنارة التجميلية الخاصة بالجدار تركيب 7 أعمدة إنارة بطول بارتفاع 9 أمتار مكون من ذراع واحدة ومن المواد الخاصة بالألمنيوم وجرفنايز.

وتم عمل مرسى للصيادين بالقرب من سوق السمك ومصنع الثلج في منطقة الحمرية وذلك بغرض تسهيل أعمال النقل والتحميل الخاصة بالسمك للصيادين في الموقع حيث يبلغ طول المدخل الخاص بمرسى الصيادين 18 متراً وعرض مترين، كما أن المرسى يبلغ طوله 14 متراً وعرض 4 أمتار، ويسع المرسى 5 قوارب للصيادين معدة من نوعية خاصة مضادة للماء.

وتقدر مساحة أرض السوق الكلية ب 5,280 متراً مربعاً، ويختص المبنى الأول للسوق ببيع الفاكهة والخضراوات، على مساحة تقدر 1,120 متراً مربعاً، ويتكون من 32 محلاً إضافة إلى تزويدها بمواقف للسيارات، ويقع بمحاذاة سوق الخضراوات والفواكه سوق السمك والدواجن بقناطره الهندسية المميزة ودقة إتقانه، حيث تبلغ مساحة المبنى 770 متراً مربعاً، ويتكون من 20 محال لبيع الأسماك، إضافة إلى منطقة لتنظيفها وتقطيعها وسط السوق.

وأنجزت الدائرة مشروع محلات تجارية في دبا الحصن تضم وحدات عقارية متعددة الاستخدامات في الشارع الوسطي بمدينة دبا الحصن، ويأتي المشروع ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة الملبية لاحتياجات المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن، ويهدف المشروع إلى توفير سهولة ورفاهية العيش لسكان المدينة واسعادهم، ويعد إضافة لرفد القطاع الاستثماري والسياحي في مدينة دبا الحصن، ويغطي المشروع مساحة كلية 1000 متر مربع منها 425 متراً مربعاً للمبنى رقم واحد الذي يضم 6 محلات، فيما المبنى رقم 2 عدد 3 محلات في الطابق الأول بينما يضم صالة كبيرة في الطابق الثاني تصلح لاستخدمات متعددة بالإضافة إلى غرف الخدمات ودورات المياه.

وانتهت الدائرة مؤخراً من سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة سوقاً للجمعة وآخر للمواشي وثالثاً للأسماك في منطقة البطائح، وسوقاً للأعلاف في منطقة المدام بتكلفة إجمالية تقدر ب 30 مليون درهم.

وتم اختيار موقع سوق الجمعة من خلال اجتماعات عدة بين المجلس البلدي ودائرة التخطيط والمساحة وبلدية البطائح، لمناقشة جميع الموضوعات ذات العلاقة بتطوير المنطقة، والنظر بما ينقص المنطقة من خدمات. وتأتي هذه الأسواق ضمن خطة الدائرة التنموية بتلبية احتياجات المجالس البلدية، ويقع سوق الجمعة في منطقة مهمة بجوار سوق المواشي والإبل وبلدية البطائح، ويقابل حديقة البطائح العامة، كما يجاور أحياء حيوية وأسواقاً مهمة، ويحاذي طريق الشارقة الذيد الذي يعد شرياناً حيوياً، وللسوق أهميته الكبرى في اقتصاد المنطقة، ويعمل على توفير فرص للاستثمار لسكانها، حيث تم اختيار موقع وتصميم مناسبين لاستيعاب هذا الغرض، ويضم محالاً تجارية لخدمة كل المتطلبات والمستلزمات التي يحتاج إليها المواطنون. وقال السويدي «تبلغ مساحة السوق 13 ألف متر مربع، ويضم 15 محلاً تجارياً مساحة كل منها 60 متراً مربعاً، إلى جانب إنشاء 40 موقفاً للسيارات، ومباني الخدمات المرافقة.

وأنجزت الدائرة سوقاً للمواشي والطيور والجمال بمنطقة البطائح في المنطقة الوسطى، بتكلفة 17 مليون درهم ويشتمل المشروع الذي تبلغ مساحته 37 ألف متر مربع على سوق للمواشي والطيور والجمال، ويحتوي على أكثر من 23 حظيرة مخصصة للماشية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات السكان، حيث يفضل العديد من المواطنين اختيار ذبائحهم بأنفسهم مباشرة من السوق، إلى جانب سوق الجمال الذي يحتوي على 21 حظيرة مساحة كل منها 90 متراً مربعاً مع ساحة أمامية مفتوحة على السماء ومفصولة بسياج، كما يحتوي السوق على مبنيين كبيرين مخصصين لبيع الأعلاف، يحتوي كل واحد على 10 محلات تجارية وتبلغ مساحة كل محل 41 متراً مربعاً، وأربعة مناطق مظللة للمزاد على مساحة كل منها 600 متر، ويضم في السوق أيضا مبنى لبيع الطيور يحتوي على 8 محلات تجارية مساحة كل واحدة منها 27 متراً مربعاً. ويحيط بالسوق سور شبكي بطول 846 متراً مزود ببوابتين رئيسيتين إلى جانب كافة أعمال الطرق المحيطة بالسوق من الانترلوك والكربستون.

وأنجزت الدائرة سوق الأعلاف والحبوب في المدام والمصمم على الطراز المحلي التراثي ويمتد السوق على مساحة 8 آلاف متر مربع ويحتوي على أكثر من 6 مبان متنوعة الأغراض، وتضم 14 محلاً لبيع وتخزين الأعلاف بطاقة استيعابية 4500 متر مكعب، و11 محلاً لبيع الحبوب بطاقة استيعابية 1000 متر مكعب وعدد من المحال التجارية الأخرى المخصصة للإيجار مثل محلات التجزئة ومطعم وصيدلية ومختبر تحاليل.

منشآت رياضية

وأنهت الدائرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى والثانية لمشروع صيانة وتطوير مرافق نادي خورفكان الرياضي الثقافي، حيث خضعت الصالة الرياضية لأعمال الصيانة الشاملة، والتي تمثلت في استبدال واقي الصدمات، وعزل السقف الخرساني للصالة، وأعمال الطلاء الداخلية والخارجية، وصيانة شاملة لدورات المياه.

كما تم تطوير غرف اللاعبين والممرات، واستحداث صالة جيمانيزيوم وعيادة طبية وتركيب أسقف مستعارة في الممرات ودورات المياه واستبدال مجمل أبواب الصالة، وتحديث أرضية الصالة واستبدال «جيرانيت» الدرج الخارجي للصالة، واستبدال مقاعد كبار الزوار بالصالة.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضمنت استبدال أرضية الملعب الرئيسي من العشب الطبيعي مع تركيب شبكة ري وصرف متطورة، وتركيب عشب صناعي بمسار مضمار الجري في الملعب، كما أشرفت الدائرة على استبدال السقف المعدني لمدرجات الاستاد واستبدال مقاعد الجماهير بالمدرج القديم، والبالغ عددها 2830 مقعداً، وتنفيذ أعمال الطلاء الخارجية والداخلية في مبنى الإستاد، كما أنجزت أعمال المرحلة الثانية لمشروع صيانة وتطوير النادي، والمتمثلة بإنشاء مدرج إضافي للجماهير في الملعب الرئيسي يتسع ل3200 مشجع.

وبالتعاون مع نادى سيدات الشارقة، أنهت الدائرة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع صيانة وتطوير مرافق نادي سيدات خورفكان والذي اشتمل على عدة أعمال تطويرية في بعض مباني النادى إضافة إلى المسرح الذى يتسع لنحو 250 شخصاً، والاستعاضة عن كافة الأبواب الخشبية بأبواب زجاجية سميكة.

وكذلك أنجز مبنى إداري لمضمار سباق الهجن يقع في منطقة الوشاح بالذيد على مساحة 324 متراً مربعاً، وتقوم الدائرة بإنشاء مضمار جديد لسباق الهجن بعد الانتهاء من إعداد كافة التصميمات الهندسية التفصيلية.

كما أنجزت إدارة الصيانة العامة بدائرة الأشغال بالشارقة أعمال تطوير وإنارة الملاعب الرئيسية في الأندية الرياضية لكرة القدم في الحمرية والذيد وخورفكان ودبا الحصن الرياضي الثقافي، بالإضافة إلى إنارة الملاعب الخارجية لنادي الشارقة للفروسية.

