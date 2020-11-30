شكرا لقرائتكم خبر عن «ضيافة» يكرم 25 شخصية حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

رسالة سلام من الإمارات، إلى خط الدفاع الأول حول العالم، أطلقها مهرجان «ضيافة» بنسخته الرابعة بدبي، مساء أمس الأول، في منطقة «ذا بوينت»، مبسطاً سجادته الحمراء لتكريم 25 شخصية أثرت الحياة بعطائها وتميزها في مختلف المجالات.وركز المهرجان على الجانب الإنساني الذي يعد مكوناً رئيسياً في رسالته السامية التي حملت عنوان: «معاً لغد أفضل»، وكان مشروع هذا العام منصباً على دعم إحدى الجمعيات المعنية بتقديم المساعدة للأطفال الذين فقدوا أحد أطرافهم؛ نتيجة الانفجار الهائل الذي أصاب بيروت مؤخراً، حاملاً عنوان: «بيروت عنبر رقم 12».

25 شخصية عرفت برسالتها المميزة والمؤثرة في الفن، الإعلام، الطب، الفن التشكيلي، والعمل الإنساني، أولها كانت مفوضية الأمم المتحدة التي تسلم الجائزة بالنيابة عنها في بداية الحفل خالد خليفة، الممثل العام عن مفوضية الأمم المتحدة في دول مجلس التعاون.

الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان كانت من أبزر المكرمين عن أعمالها الفنية المميزة في مجال السينما والأفلام الوثائقية وأبرزها فيلم «حجاب»، وكان للفنان منصور الفيلي حضوره المميز بقائمة طويلة من الأعمال، وأيضاً مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي.وحرص المهرجان على اختيار مجموعة من نجوم التمثيل والغناء في العالم العربي والعالم، بداية من النجم العالمي جيمس، انتقالاً إلى المخرج الصيني العالمي سونج ينيكسي، والنجمة الباكستانية ساجال علي، ويارا، وديانا حداد، ولطيفة، ومصطفى العبد الله، ومكسيم خليل، وعبد المحسن النمر، ومحمد رمضان.وأكد د. ميشال ضاهر، مؤسس ورئيس المهرجان، أن التمسك بإقامته على الرغم من تأجيله في مارس/ آذار الماضي؛ بسبب ظروف الجائحة التي ألمت بالعالم، إنما جاء لتأكيد استمرارية الحياة التي علينا أن نكملها ونعيشها.