شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * انتهى الفنان الإماراتي حبيب الياسي من تسجيل أحدث أعماله الغنائية الوطنية بعنوان «يا دارنا»، من ألحانه وكلمات سعود المصعبي، وتوزيع إبراهيم السويدي، ومن المقرر طرحها اليوم احتفاء باليوم الوطني ال49.

* شارك المنتج والكاتب الإماراتي جمال سالم عبر «إنستجرام»، مقطع فيديو يجمعه بأبطال المسلسل الخليجي الجديد «علاء الدين» الذي بدأ تصويره منذ أيام. وظهر في المقطع الفنانون سلطان الفرج، وأحمد العونان، وعلي التميمي، ونيفين ماضي، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل.

* أعلن المخرج المصري مصطفى فكري عبر «فيسبوك»، الانتهاء من التجهيزات الأولية لتصوير مسلسله الجديد «اللي مالوش كبير»، الذي يجمع أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز في أول تعاون بعد زواجهما، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان، ويشارك في البطولة خالد الصاوي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

* نشر المخرج المصري محمد سامي عبر «إنستجرام»، صورة حديثة من كواليس تصوير أحدث أعماله الدرامية «نسل الأعراب» الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وأحمد السقا، وظهرت في الصور مجموعة من الشباب بينهم أحمد مالك، وأحمد داش. وعلق سامي: «أولادي حمزة وسليم الغريب في سوهاج، يستعدون لتصوير المسلسل».

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