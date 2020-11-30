شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الغلابة: فخور بارتدائى الجلابية وبعد يومين من وجودى بالقاهرة حاسس بالغربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد حلمى الشيشينى، والشهير بـ"نائب الغلابة"، إنه مارس العمل السياسى منذ عامين، والمتمثل في العمل الخيرى والخدمات، ولم يقم بتوجيه أيا من المواطنين بمنح الصوت الثانى في العملية الانتخابية لشخص بعينه، بل اقتصر الأمر على أن يتم الحديث مع المواطنين عن اختياره وترك مطلق الحرية في اختيار المرشح الأخر، متابعا:" حتى عائلتى لم أفرض عليهم منح صوتهم لمرشح بعينه".

ولفت الشيشينى، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أنه تعرض لانتقادات منها على سبيل المثال أنه هناك من يموله، وأنه يتلقى تمويل من الخارج، وأنه لن يستطيع أن يتحدث مع وزير، وأنه يرتدى الجلابية، متابعا:" هفضل ألبس الجلابية وافتخر بيها، ولكل مناسبة زي ولكن هتفضل الجلابية المفضلة والذي افتخر به وفى النهاية المهم الجوهر".

وتابع نائب الغلابة:" أنا جاى القاهرة علشان أقضي فترة راحة، بعد عمل لمدة ثلاثة شهور متتالية دون راحة، بس بقالى يومين فقط وحاسس بغربة، وهيفضل حب الناس كنز بالنسبة لي ومعنديش استعداد أخسره".

وأكد الشيشينى، أنه لا يوجد شخص ملم بكافة الموضوعات، ولكن الجميع يقرأ ليحصل العلم، موجها رسالة للشباب، قائلا:" خليك ورا حلمك ومصمم عليه، ويارب أكون عند حسن ظن الناس، وهفضل حر لحد ما اموت".