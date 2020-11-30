جامعة الأقصر تعفي طلاب حلايب وشلاتين من المصروفات وتوافق على تسكين الطلاب بدار الضيافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، جلسته رقم (19) بمقر الجامعة بمدينة الأقصر ، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة.
ووافق أعضاء مجلس الجامعة خلال الاجتماع على 5 قرارات هي كالتالي:
1- إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2020/2021م.
٢- تسكين الطلاب بدار الضيافة بدءاً من أول شهر ديسمبر 2020م. علي أن تكون رسوم الإقامة (500جنيه) شهريًا للسرير الواحد.
٣- تخفيض رسوم البرامج الخاصة بكليات الجامعة بنسبة 15% ولأبناء أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين.
٤- توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة الأقصر.
٥- توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وجامعة الأقصر.
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