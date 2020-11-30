النيابة العامة اللبنانية تحيل صحيفة للقضاء اتهمت البطريرك الماروني بـ "العمالة لإسرائيل"

أحالت النيابة العامة اللبنانية صحيفة إلى المحاكمة على خلفية تقرير إخباري كانت قد نشرته قبل نحو 3 أشهر، حمل اتهامات للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بـ "العمالة لصالح إسرائيل".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أحالت جريدة (الأخبار) والقائمين على إدارتها إلى جانب أحد الصحفيين بها، إلى محكمة
وأشارت إلى أن الاتهام جاء في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وما تضمنته من تحريات أجراها مكتب الجرائم المعلوماتية بجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية).
وكانت جريدة (الأخبار) وثيقة الصلة بـ "حزب الله" قد نشرت بعددها الصادر في 24 أغسطس الماضي تقريرا إخباريا اعتبرت فيه أن دعوة البطريرك الماروني إلى حياد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية ومطالبته السلطات اللبنانية بمداهمة مخابىء السلاح ومخازن المتفجرات وضبطها كونها تمثل خطرا لتكرار كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، بمثابة "التماهي مع الدعاية الإسرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح في الأحياء السكنية، والعمل على شيطنة الحزب عبر تحميله المسئولية عن وقوع الانفجار الذي دمر العاصمة بيروت". وذلك بحسب ما أوردته الصحيفة.
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