تركيا تسحب سفينتها خوفا من عقوبات أوروبية

أرجعت تركيا سفينتها (Oruc Reis) الاستكشاف الزلزالية، إلى الميناء من مياه البحر الأبيض المتوسط ​​المتنازع عليها قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي حيث سيقيم الاتحاد العقوبات المحتملة ضد أنقرة.

وقالت وزارة الطاقة، إن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس «حيث جمعت 10995 كيلومترا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد وعادت إلى ميناء أنطاليا».

وأكدت بيانات تتبع السفن على Refinitiv عودة Oruc Reis إلى ميناء أنطاليا وأظهرت البيانات أيضًا أن سفينة الحفر Yavuz في المياه القريبة من الساحل الجنوبي لتركيا، بينما لا تزال سفينة المسح السيزمي Barbaros Hayreddin Pasa في البحر جنوب قبرص.

مطالبات متضاربة

كان لدى أعضاء الناتو، تركيا واليونان، مطالبات متضاربة بشأن الأرفف القارية وحقوق موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.

حيث اندلعت التوترات في أغسطس عندما أرسلت أنقرة أوروك ريس لرسم آفاق التنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضًا.

كما سحبت تركيا أوروك ريسمن المياه المتنازع عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي السابقة في أكتوبر «للسماح بالدبلوماسية»، لكنها أعادتها لاحقًا بعد ما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

- في وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا، إن Oruc Reis ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر

- بعد أسابيع من التوتر، اتفقت أنقرة وأثينا على استئناف المحادثات بشأن مطالباتهما البحرية المتنازع عليها في سبتمبر، منهية بذلك جفوة استمرت 4 سنوات

- اليونان قالت منذ ذلك الحين، إنها لن تبدأ محادثات ما دامت السفن التركية في المياه المتنازع عليها

- دعا برلمان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى فرض عقوبات على أنقرة

- سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 11 و12 ديسمبر لمناقشة العقوبات

- تقود فرنسا حملة في التكتل لفرض عقوبات على تركيا

- لم تفرض باريس عقوبات بعد، لكن دبلوماسيين يقولون، إن أي إجراءات قد تستهدف على الأرجح مجالات الاقتصاد التركي المرتبطة بالتنقيب عن الهيدروكربونات