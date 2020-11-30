الخرطوم وواشنطن تبحثان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

سيف اليزيد - بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الترتيبات المتصلة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع المقبلة.

وتناول البرهان وبومبييو، خلال محادثة هاتفية، العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية للأنباء «سونا».

ومن شأن خطوة رقع اسم السودان من تلك القائمة أن ينهي العقوبات الأميركية التي كانت واشنطن تفرضها على الخرطوم.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعطى الموافقة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق لتعويض أسر الضحايا الأميركيين الذين سقطوا خلال هجمات إرهابية على سفارات أميركية في أفريقيا.

وعبر وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.

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