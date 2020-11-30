سيف اليزيد - أظهرت البيانات الحكومية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة سجلت 12330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويمثل هذا العدد ارتفاعاً من 12155 حالة رصدت أمس الأحد.

بذلك، يرتفع العدد التراكمي للإصابات في بريطانيا، منذ بدء الجائحة، إلى مليون و629 ألفاً و657 حالة.

وسجلت بريطانيا أيضا 205 حالات وفاة جديدة بالفيروس نزولا من 215 في اليوم السابق.

والعدد الإجمالي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب الفيروس هو الأعلى في أوروبا وبلغ 58448 حالة.

وتخضع بريطانيا لإغلاق شامل لكبح الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا ترصد 12330 إصابة جديدة بكورونا و205 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.