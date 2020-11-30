قضية ريجيني.. نيابة روما تتهم 5 أفراد أمن والسلطات المصرية تتحفظ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا حول التحقيقات في قضية مقتل الطالب الجامعي الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، وما أسفرت عنه التحقيقات لدى النيابتين المصرية والإيطالية.

وأكدت النيابة العامة المصرية أنه “بعد عقد العديد من الاجتماعات بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما، أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي”.

وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن “اعتراضها وتحفظها” على هذا الاشتباه “لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده”، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

وأوضحت النيابة أنها “توصلت إلى أدلة ثابتة، حيث قام تشكيل عصابي بارتكاب جريمة القتل وبسرقة متعلقات الطالب المجني عليه وتم العثور على متعلقاته داخل مسكن أحد أفراد التشكيل العصابي، وتبين ارتكابهم جرائم مماثلة وقاموا بانتحال صفة جهات أمنية مزورة”.

وأكدت النيابة أن “مرتكب واقعة مقتل الطالب لا يزال مجهول الهوية، وسيتم غلق القضية مؤقتا”.