الناتو يدعو بايدن إلى عقد قمة في بروكسل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

دعا حلف شمال الأطلسي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة تعقد في بروكسل ”مطلع العام المقبل“ بعد تنصيبه، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج, الإثنين، إن “الموعد المحدد لم يتقرر بعد.. لكن ستكون هناك قمة للحلف الأطلسي.. وبالطبع جميع قادة الحلف سيكونون هناك”.

وأعرب العديد من رؤساء أوروبا عن ارتياحهم لفوز بايدن بالانتخابات الأمريكية وقدموا له التهنئة، عقب التوترات الأخيرة التيى أثارها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد دول الحلف.

وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتصالا هاتفيا مع جو بايدن، لتهنئته بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأعلنت المستشارية الألمانية، أن ميركل تمنت “تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة”، خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال المتحدث باسم المستشارة ستيفن زايبرت، في بيان مقتضب، إن ميركل و”الرئيس الأمريكي المنتخب توافقا على أن التعاون العابر للأطلسي يرتدي أهمية كبرى نظراً إلى التحديات العالمية الكثيرة”.

ووجهت ميركل أيضا التهنئة إلى نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس.

وطبع التوتر العلاقات بين ميركل والرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تعامل مع ألمانيا ككبش فداء في قضايا الاقتصاد والدفاع.

وسبق أن كتبت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن “الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ مما كانت مع دونالد ترامب”، مبدية ثقتها بأن ميركل “تتطلع إلى مغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض”.

وكان مشروع “نورد ستريم 2” لنقل الغاز والذي تنفذه برلين مع روسيا ويهدد بمنافسة الغاز الطبيعي الأمريكي في أوروبا، أبرز الملفات الخلافية بين برلين وواشنطن أثناء الفترة الأولى للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.