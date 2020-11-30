التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2533 بكورونا.. 68% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2533 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 944 حالة، من بينها 504 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 794 حالة جديدة، منها 322 حالة بالقنيطرة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 326 حالة، منها 183 حالة بأكادير. وبجهة الشرق، سجلت 234 حالة، منها 95 حالة بوجدة. وبجهة الشمال، سجلت 83 حالة، وبجهة مراكش آسفي، سجلت 64 حالة، ثم 61 بجهة فاس مكناس، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 15 حالة، وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 8 حالات، وبجهة درعة تافلالات سجلت 4 حالات. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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